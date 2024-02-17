Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 16 ilde 'Bozdoğan-2' operasyonu!
Son dakika haberi... Bakan Yerlikaya, "16 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-2' operasyonlarında 120 şüphelisi yakalandı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Bozdoğan-2” operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Afyon, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli’de düzenlenen “Bozdoğan-2” operasyonlarında; Bölücü Terör Örgütü ve Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemlerine katılan ve milis/işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen, Terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 120 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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