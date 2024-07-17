17 Temmuz SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:36

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:36

SAKARYA ilinde 17 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE OSMANAĞA, ÇAMLICA mahallelerinde 224, 227, AKASYA SK., AKGÜN SK., AKYAZI CD., AKYAZI., ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, GÖLYAYLA YOLU, KAVLANDERE, MENEKŞE SK., MERKEZ_23, TASOLUK, TASOLUK/2, TAŞOLUK, ZIYARET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGAN, SÜMBÜLLÜ, YARICA mahallelerinde AKINCILAR, HENDEK KARADERE YOLU, MERKEZ_26, YENI_2, YESILLER, YESILLER_3, YEŞİLLER, YEŞİLLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DIKMEN, DİKMEN mahallelerinde 11628, ARMAĞANLAR SK., DIKMEN YAYLASI, MERKEZ ALT, MERKEZ SK., YAMAÇLAR ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİFUATPAŞA, BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 1856., 1858., 1860., 1862., 1863., 1864., 1867., 1869., 1870., 3751., 3754., AÇMALAR SK., ADAPAZARI BILECIK, ADAPAZARI CD., AKPINAR, BAĞLARBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, ERZINCAN, ERZINCAN SK., ERZİNCAN SK., GARASLAR, GERENBAGLAR, GERENBAĞLAR SK., KAYA-, KÖSKER, MERKEZ-, MERKEZ_4, YUKARI BAGLARBASI, YUKARI BAGLARBASI/4, YUKARI BAĞLARBAŞI, YUKARI BAĞLARBAŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 2503., 2506., 3602., 3604., 3607., 3854., 3856., 3857., 4052., 4053., 4054., 4061., DEREKÖY-, DEREKÖY SK., DEREKÖY YOLU, DEREKÖY_1, ESKI KIZILKAYA, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., İsimsiz79, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK., ÖRENCIK, ÖRENCİK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SAÇLIK, SAÇLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3953., MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK SK., ORMAN YOLU, SEFERLER SK., SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde ESME-, ESME_1, EŞME KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA, KULFALLAR mahallelerinde 2667., 2873.-, 3803., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, EŞME, İsimsiz100, İsimsiz101, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR, KAZAKLAR SK., KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., ORTA SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 948., 957., ANKARA, BEKİR EFENDİ SK., KOSOVA, KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., NİĞBOLU SK., PREVEZE, PREVEZE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1558., 2153., 2157., 2353., 2401., 2451., 2452., 2453., 2454., 3006., 3501., 3506., 4204., 4208., 4214., 4356., 4708., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz137, KARACAÖREN, MUZAFFERİYE, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., UMURBEY SK., YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3904., 3907., 3952., 3955., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, CUMHURIYET, ERENLER, KALAYCI, KALAYCI SK., MADANLAR SK., RAMADANLAR SK., SEFERLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde 2864., 2868., 2883., 2886., 2887., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ANKARA CD., EŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SETÇE mahallelerinde CELALLER, SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORU mahallelerinde 3656., DURAKLAR-, DURAKLAR_1, KORU KÖYÜ İÇ YOLU, YAYALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENGEL, SAFIBEY mahallelerinde 4202., ÇENGEL, ÇENGEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN mahallelerinde 2052., 2053., BOZÖREN, BOZÖREN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE mahallelerinde 101 NOLU SK., 28 NOLU CD., 29 NOLU CD., KÜÇÜKESENCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, YUNUS EMRE mahallelerinde 4002, 4002 SK., 4004, 4004 SK., 4006 SK., 4007 SK., 4008 SK., 4017, 4017 SK., 4022 SK., 4023 SK., 4025 SK., 4026 SK., 4028, 4028 SK., 4044 SK., 7049 SK., ADA, ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAĞDİBİ mahallelerinde 201 NOLU SK., 202 NOLU SK., 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 207 NOLU SK., 209 NOLU SK., 211 NOLU SK., 2140. SK., 313 NOLU SK., ÇİFTLİK CD., ENKA YOLU CD., GİZEM CD., SEFEROĞLU SK., ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1227 NOLU, 1227 NOLU SK., 1314 NOLU SK., 1315 NOLU SK., 1317 NOLU SK., 473 NOLU SK., 474 NOLU SK., 475 NOLU SK., 476 NOLU, ALPARSLAN TÜRKES, ATAR SK., ÇİÇEKLİ SK., ESKİ HENDEK CD., HAS, KANAL SK., KINALI SK., KOVAN SK., NAR SK., SAVAS, YEGENLER, YEĞENLER CD., YENİ ÇARŞI SK., YUVACI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AGACIK, AĞACIK, BAKIRLI, CEYLANDERE, DUMLUPINAR, GÖLKENT, KANCALAR, KUSCA, NALKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 1303, 1451, 1455, 1502, 1503, 1504/1, 1509, 1701, 1702, 1752/1, 1753, 1755, AGACIK, AGACIK SK., AGACIK/10, AGACIK/6, AĞACIK, AĞACIK SK., ALKAN SK., ASAGI, ASAGI/1, AŞAĞI SK., BAKIRLI 3, BAKIRLI KÖYÜ İÇ YOLU, BAKIRLI/16, BAYRAKTAR ÇIKMAZI, BAYRAKTAR ÇIKMAZI SK., CAMİ SK., CEYLANDERE KARADENIZ, CEYLANDERE KARADENIZ 1, CEYLANDERE KARADENİZ, CEYLANDERE KÖYÜ İÇ YOLU, CEYLANDERE/2, ÇESME SK., ÇEVRIK, ÇEVRIK/7, ÇEVRİK CD., ÇİMEN SK., DERE SK., ESENTEPE, ESENTEPE CD., ESENTEPE/2, GÖLKEN BELEDİYESİ AÇIK PAZARI, GÖLKENT KÖYÜ YOLU, GÖLKENT/1, GÖLKENT/2, IHLAMUR, INÖNÜ, ISTIKLAL, İsimsiz123, İsimsiz132, İSTİKLAL CD., KALEBAYIRI CD., KARANFIL, KARANFİL SK., KAYMAK, KAYMAK SK., KIBRIS, KIBRIS CD., KILIÇ SK., KIRIM, KUSCA, KUSCA SK., MERKEZ/6, MERKEZ/6 SK., MUHACIR, MUHACIR SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSIN YAZICIOGLU/12, NALKÖY, NALKÖY İÇ YOLU, NALKÖY SK., NECIP FAZIL, NECMETTIN ERBAKAN, NECMETTİN ERBAKAN, NEHIRBOYU, ODACI SK., OSMANLI, ÖZGÜR SK., PARK SK., SAKARYA CD., SAKARYA/GÖLKENT, SAKARYA/GÖLKENT/1, SAZLIDERE, SAZLIDERE/1, SELANIK, SELANIK CD., SELANİK CD., SEN, SHT.REMZI YILMAZ, ŞEHİT REMZİ YILMAZ CD., TAŞYAR ÇK. SK., TEKIN, TEKİN SK., TEPE SK., TEPE1, TÜRKKÖYÜ SK., TÜRKOGLU, TÜRKOGLU1, ULUS, ULUS CD., VATAN (GÖL), VATAN (KOYUNAĞALI), VATAN (KOYUNAĞALI) CD., VATAN CD., VATAN GÖLKENT, VATAN KOYUNAGALI CD., VİŞNE SK., YENI, YENI 3, YENI/1, YENİ, YENİ SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/6, YEŞİLOVA MERKEZ, YEŞİLOVA MERKEZ 15, YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 32., 32. SK., 34., 34. SK., 340 SK., 35. SK., 36., 36. SK., 45. SK., DOGRU, DOĞRU SK., ERGUN SK., MERCAN SK., SANCAK SK., SIVRITEPE, SİVRİTEPE CD., TARABYA SK., YUVA SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde BATUM, BEYAZIT SK., DOLUNAY SK., GÜNEŞ SK., KAMELYA SK., KONAK, KONAK SK., KÖKLÜ SK., KÜBRA, KÜBRA SK., NİSA SK., ÖZER, ÖZER SK., SELİMİYE CD., YAN YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde ADİL, AKGÜL SK., BINNAZ, BOĞAZ SK., ÇAM SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DOGA SK., DOĞA SK., GAZI, GAZİ CD., GÖKDELEN SK., GÖZDE, KAMER SK., OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., ÖNDER SK., ULUBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde BOGAZ, ÇESME, ÇEŞME SK., GÖK SK., GÜRGEN, HÜR SK., KUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.