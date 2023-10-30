17 yaşındaki çocuğun acı ölümü... Parke taşı atıldı!
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 17 yaşındaki çocuğa motosikletiyle seyir halindeyken parke taşı atıldı. Parke taşı isabet etmeyen ancak yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra motosikletten düşen çocuk hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi'nde dün saat 14.30 sıralarında motosikletiyle seyir halinde olan Yunus Tanko’ya (17) kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından parke taşı atıldı.
Parke taşı isabet etmeyince yoluna devam eden Tanko, yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Devrilen motosikletten düşerek yaralanan çocuk ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tanko, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
İlk belirlemelere göre, Yunus Tanko’nun vücudunda yara ve darbe izine rastlanmadığı bildirildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Yunus Tanko’nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
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