Milli motosikletçiler İspanya ve Tayland'da yarışacak!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:09

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:09

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü İspanya'da, Deniz Öncü ise Tayland'da hafta sonu piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonalarında sezonun final yarışları, hafta sonu İspanya'da düzenlenecek.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha Prometeon takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya etabında, Jerez-Angel Nieto Pisti'nde 27 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara çıkacak.

Toprak, 28 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.00'te ilk yarışta, 29 Ekim Pazar günü ise TSİ 12.00'de superpole, TSİ 15.00'te de sezonun son yarışında mücadele edecek.

BAHATTİN SOFUOĞLU VE CAN ÖNCÜ DE İSPANYA'DA YARIŞACAK

Dünya Supersport Şampiyonası'nda da sezonun 12. ve son mücadelesi, İspanya'da Jerez-Angel Nieto Pisti'nde koşulacak.

Şampiyonada, Bahattin Sofuoğlu MV Agusta Reparto Corse takımıyla, Can Öncü de Puccetti Kawasaki takımıyla 27 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlarda, 28 Ekim Cumartesi günü ise TSİ 13.30'da hafta sonunun ilk yarışında ter dökecek.

Supersport'ta 29 Ekim Pazar günü TSİ 13.30'da sezonun final heyecanı başlayacak.

DENİZ ÖNCÜ TAYLAND'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yer alan milli sporcu Deniz Öncü, hafta sonu Tayland'da piste çıkacak.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Tayland Grand Prix'si 27-29 Ekim tarihlerinde Uluslararası Chang Pisti'nde yapılacak.

Red Bull KTM Ajo takımıyla zirve mücadelesi veren Deniz, 27 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara çıkacak. Milli motosikletçi, 28 Ekim Cumartesi günü sıralama yarışında, 29 Ekim Pazar günü ise TSİ 08.00'de ana yarışta podyum için mücadele edecek.