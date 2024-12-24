Kurum Fatih’teki iki taşınmazı yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkardı: Kızılay holding gibi

Yayınlanma: 24.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.12.2024 - 04:00

Kızılay, rant odaklı satış politikalarıyla gündemden düşmüyor. Bir yılda kârını dörde katlayan Kızılay, İstanbul Fatih’teki iki taşınmazı “yap, işlet, devret” modeliyle ihaleye çıkardı. Bu ihale kapsamında 4 milyon TL teminat istendi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İstanbul Fatih’te Mercan Mahallesi, 339 ada, 181 parselde bulunan mülkiyeti Kızılay’a ait orta avlulu ve zemin artı iki normal kat olmak üzere toplam üç katlı ve içerisinde toplam 60 adet bağımsız bölümü bulunan taşınmaz üzerinde ‘yapişlet-devret modeli’ işleri ihale edilecektir” dendi. Bu yapıların iş hanı olduğu öğrenildi.

Kızılay ayrıca Kırıkkale Yaylacık’ta bir taşınmazını da satışa çıkardı. Arsa vasıflı kargir ev vasıflı taşınmazın tamamı için 5 milyon 500 bin TL muhammen bedel talep edildi.

BİR ŞİRKET DAHA

Ayrıca bir şalgam fabrikasını tartışmalı fiyata bünyesine katan Kızılay’ın, “Kızılay Plus Enerji” isimli içecek markası için marka tescili yaptığı öğrenildi. Şirketin sınıfına ilişkin çeşitli kozmetik ürünlerinini kapsayan mal üretimi yapılabileceği açıklandı. Hayvansal ürünlerin de üretilebileceğine dikkat çekilen açıklamada, “Biralar, bira yapımında kullanılan preparatlar, maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar, sebze ve meyve suları ve bunların içecekleri (alkolsüz), proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri...” ifadeleri yer aldı. Şirketin reklamcılık ve pazarlama alanında da hizmet verebileceği belirtildi.