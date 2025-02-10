17 yaşındaki Yasemin’in cesedi asansör boşluğunda bulundu: Suçlamayı kabul etti, cezaları belli oldu!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 14:30

Güncelleme: 10.02.2025 - 14:30

Bursa'da, 2023 yılının Ağustos ayında, yapılan bir ihbar sonrası, merkez Yıldırım ilçesindeki bir inşaatın asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu. Cesedin, 23 Ağustos günü kaldığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen Yasemin Cemre İçlikan'a ait olduğu tespit edildi. İçlikan'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası Bursa'da toprağa verildi.

EVLATLIK EDİNİLDİĞİNİ ÖĞRENİNCE BUNALIMA GİRMİŞ

Yapılan araştırmada, Eskişehir'de yaşayan R.B. ve M.N.İ. çiftinin, çocukları olmayınca, 2008 yılında Yasemin Cemre İçlikan'ı evlatlık edindiği, eşiyle boşanan M.N.İ.'nin ise kızı Yasemin ile Bursa'ya yerleştiği belirlendi. 8 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrenince bunalıma giren Yasemin, 12 yaşına geldiğinde evden kaçmaya başlayınca, babası M.N.İ. tarafından Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildi. Yurttan da kaçmaya başlayan Yasemin'in, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yüksek güvenlikli yurda yerleştirildiği ifade edildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay tarihinde yaşları 18’den küçük olan İçlikan’ın erkek arkadaşı Bedirhan G. ile kuzenleri Kadir D. ve Emre C.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Bedirhan G. tutuklandı, 2 kuzeni ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianameyle Bedirhan G. hakkında 'Kasten öldürmek', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 20 yıla kadar, Kadir D. ve Emre C. hakkında ise 'Kasten öldürmeye yardım etme', 'Hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA İTTİĞİ YASEMİN'İN ÜZERİNE MOLOZ ATMIŞLAR

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmalarında tutuksuz sanık Kadir D. “Olay günü inşaata gelen Bedirhan ve Yasemin uyuşturucu kullandılar. Daha sonra üst kata çıkıp birlikte oldular. Bedirhan, Yasemin'e, 'Emre ile de birlikte ol, dediğimi yapmazsan seni asansör boşluğuna atarım' dedi. Yasemin kabul etmeyince asansör boşluğuna itti. Bedirhan daha sonra ölen Yasemin'in üzerine Emre ile birlikte moloz attı. Tehdit ederek bana da moloz attırdılar” dedi.

Diğer tutuksuz sanık Emre C. ise suçsuz olduğunu belirtip, Bedirhan'ın, kız arkadaşı olan Yasemin'i fuhşa zorladığını söyledi.

Bedirhan G. ise olay günü Yasemin Cemre İçlikan ile inşaatta uyuşturucu aldıktan sonra rızasıyla birlikte olduklarını belirtip, “Ben onu iterek öldürmedim. Tartışırken geri geri gidiyordu. Ağzından köpükler gelmişti. Dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü” dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

Davanın karar duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve davaya müdahil olan Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün avukatları hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan Bedirhan G., yöneltilen suçlamayı kabul edip, "Bu suçu, kullandığımı maddenin etkisinde kalarak yaptım. Pişmanım" dedi. Diğer sanıklar Kadir D. ile Emre C. ise suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, Bedirhan G.'yi, 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın olay tarihinde yaşının küçük olması nedeniyle cezasını 19 yıla düşürdü. Mahkeme, Kadir D. ile Emre C.'ye ise 'Çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet iki sanığa verilen cezayı, olay tarihinde yaşlarının küçük olması nedeniyle 7'şer yıla indirdi. 3 sanık 'Çocuğa cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise yasal şartlar oluşmadığı gerekçesi ile beraat etti.