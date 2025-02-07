Yarı gömülü cesedi bulunmuştu! Kadir Tabazığ'ın ölümünde yeni gelişme: Babası ve amcası tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarlada yarı gömülü vücudu parçalanmış halde cesedi bulunan Kadir Tabazığ'ın (26) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 11 kişiden babası ve amcası tutuklandı.

Yarı gömülü cesedi bulunmuştu! Kadir Tabazığ'ın ölümünde yeni gelişme: Babası ve amcası tutuklandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:24

Çiftçilik yapan Kadir Tabazığ, 12 Ocak gecesi Kurudere Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Geri dönmemesi üzerine yakınları, 3 çocuk babası Tabazığ için kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan aramalara rağmen ulaşılamayan Tabazığ, 27 Ocak günü Kepezli Mahallesi'ndeki bir tarlada, mahallelinin dikkatini çeken köpeklerin toplandığı noktada toprağa yarı gömülü ve vücudu kısmen parçalanmış halde bulundu.

Otopsisinde tabancayla başından vurulduğu belirlenen Kadir Tabazığ'ın cenazesi işlemlerin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 11 kişiyi gözaltına aldı.

2 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden babası İbrahim Tabazığ ve amcası Ali Tabazığ tutuklandı.

Diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Etiketler: #ceset

İlgili Haberler

Otoyolda parçalanmış ceset bulundu: Kimliği belirlendi

Otoyolda parçalanmış ceset bulundu: Kimliği belirlendi
Sakarya'da şüpheli olay: Nehirde ceset bulundu

Sakarya'da şüpheli olay: Nehirde ceset bulundu
Köpekler sayesinde fark edildi: Şanlıurfa'da yarı gömülü ceset bulundu

Köpekler sayesinde fark edildi: Şanlıurfa'da yarı gömülü ceset bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler