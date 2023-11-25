17 yaşındaki Yunus Emre, yaşam mücadelesini kaybetti!

Yayınlanma: 25.11.2023 - 14:35

Güncelleme: 25.11.2023 - 14:35

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde 22 Kasım günü bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.Ö. (35) yönetimindeki 27 SB 451 plakalı minibüs ile Yusuf Emre Kaya’nın kullandığı 27 AJT 145 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan sürücü ile arkasında bulunan arkadaşı A.Ş. (18) yaralandı. Yaralılar Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yusuf Emre Kaya, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Kaya, İslahiye getirilerek, Sıdıka Tayyar Hatun Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.