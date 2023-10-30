Kavgada torunuyla yaralanan dede, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Mardin'de, akraba aileler arasındaki taşlı sopalı kavgada torunuyla beraber yaralanan Musa Demir (73), 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Derik ilçesinin kırsal Kuşçu Mahallesi'nde, 19 Ekim'de, akraba aileler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Musa Demir ve torunu İ.D. (22) yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dede-torun, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden A.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KURTARILAMADI
Musa Demir ise 11 gündür tedavi gördüğü Kızıltepe'deki özel hastanede bugün, yaşamını yitirdi. Cenazesi, otopsi için morga götürülen Demir'in, işlemlerinin ardından Kuşçu Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
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