17 yıl hapisle aranıyordu: Esenyurt’ta yakalandı!

Esenyurt’ta çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı. Bir şahsın 17 yıl 46 ay 57 gün kesinleşmiş cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı.

17 yıl hapisle aranıyordu: Esenyurt’ta yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:09

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki bir adreste çeşitli suçlardan aranan şahısların olduğunu belirleyen polis ekipleri harekete geçti.

19 Ekim'de adrese yönelik yapılan operasyonda, polislere mukavemet gösteren İ.T. (21) ve R.K. (19) adlı şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet balistik yelek, 55 adet mermi, 589 gram metamfetamin, 29,26 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada “hırsızlık, “yağma”, “gasp” gibi suçlardan geçmiş döneme ait çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Ayrıca R.K. adlı şahsın “silahla yağma” suçundan 17 yıl 46 ay 57 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #ceza #Esenyurt #İstanbul #Operasyon

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