İstanbul'da kuyumcu soyan iki kadın aranan suçlu çıktı
İstanbul'un 6 ilçesinde 8 ayrı kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece, Fatih, Esenler, Bağcılar, Tuzla ve Kartal'daki kuyumculardan "tırnakçılık" diye tabir edilen yöntemle hırsızlığa ilişkin inceleme başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri belirlenen Derya A. (24) ile Berivan K. (22) Fatih'te yakalandı.
Şüphelilerden Derya A. hakkında 22 suç dosyası, 2 aranma kaydı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası, Berivan K. hakkında ise 30 suç dosyası, 8 aranma kaydı, 8 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: #Kuyumcu
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