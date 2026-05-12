170 bin dolarlık fonu IŞİD'e aktarmışlar... 16 ilde operasyon, 43 gözaltı

12.05.2026 09:05:00
İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2021-2025 yılları arasında topladıkları 170 bin dolarlık fonun IŞİD'e aktarıldığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, IŞİD ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı belirlendi.

Açık kaynak ve MASAK verilerinde söz konusu kripto cüzdan adreslerinin terörizmin finansmanı kapsamında kullanıldığını belirleyen ekipler, 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170 bin dolar fon toplandığı, paraların IŞİD mensuplarına aktarıldığını ortaya çıkardı.

Ekipler ayrıca, şüphelilerin, terör örgütleri kapsamında adli işlem kaydı bulunan kişilerle para transfer ilişkisi olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik, fiziki ve saha çalışmalarının ardından ekipler, İstanbul, Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 43 zanlı yakalanırken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Sakarya’da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama Sakarya’da IŞİD'e düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheliden 1’i tutuklandı, 1’i sınır dışı edildi, 1’i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 11 zanlı yakalandı İstanbul'da terör örgütü IŞİD'le iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD'li Gaziantep’ten çıktı! Gaziantep’te terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 2 örgüt üyesi gözaltına alındı.