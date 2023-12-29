171 kilo uyuşturucu bulundu: 2 tutuklama

Batman'da durdurulan TIR'da yapılan aramada 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 17:12
171 kilo uyuşturucu bulundu: 2 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi sonrası harekete geçti. 

Ekipler, şüpheli bir TIR'ı durdurup, arama yaptı. 

Narkotik köpeği 'Dead' ile aramada, 236 paket halinde 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. 

İşlemleri sonrası 2 şüpheli, tutuklandı.


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