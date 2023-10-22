Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kilometrelik kuyruk oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

AA
Yayınlanma: 22.10.2023 - 20:18
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kilometrelik kuyruk oluştu
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Otoyolun İstanbul istikameti Yongalık mevkisinde 3 otomobil ve 1 panelvanın karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada otoyolun sol şeridi Karayolları ekipleri tarafından duba ve uyarıcı tabelalarla kapatıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı bölgede, yaklaşık 10 kilometre kuyruk oluştu.


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