18 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 18 Eylül 2023 Pazartesi hava durumunu yayımladı. Rapora göre Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, Batı Karadeniz ve Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı yaparken bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi. Rüzgarın kuvvetinin 8'i bulacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.
8 KUVVETİNDE ESECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de fırtınaya ilişkin uyarısında rüzgarın zaman zaman 8 kuvvetinde eseceğini açıkladı.
MGM'den dün yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Rüzgarın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü (19.09.2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."
İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklama şöyle:
"Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ağrı'nın güneyi, Van'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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