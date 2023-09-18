18 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 18.09.2023 - 07:58

Güncelleme: 18.09.2023 - 07:59

Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.

8 KUVVETİNDE ESECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de fırtınaya ilişkin uyarısında rüzgarın zaman zaman 8 kuvvetinde eseceğini açıkladı.

MGM'den dün yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rüzgarın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü (19.09.2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklama şöyle:

"Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ağrı'nın güneyi, Van'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık