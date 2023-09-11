Meteoroloji'den Doğu Anadolu için 'kuvvetli yağış' uyarısı!
Doğu Anadolu'daki bazı bölgelerde yarın kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde yarın kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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