18 günlük bebek, anne ve babasının arasında ölü bulundu
Brezilya'da gece annesi tarafından emzirildikten sonra babasının kundağına koyduğu iddia edilen bebek, sabah çiftin arasında ölü olarak bulundu.
Brezilya'nın Cornwal kentinde yaşayan Alise Hulme ve Michael Finney isimli çiftin, 18 gün önce kızları dünyaya geldi. Bebeklerini kendi odalarındaki kundağa yatıran anne ve baba, 3 hafta sonra korkunç bir olay yaşadı.
BABANIN KOLUNUN ALTINDA CANSIZ YATARKEN BULUNDU
Haberler.com'un aktardığına göre; Asha-May Finney isimli bebek, gece annesinin emzirmesinin ardından iddialara göre kundağa konuldu. Çift daha sonra uykuya daldı. Ancak kalktıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Küçük çocuk, babasının koltuğu altında cansız şekilde yatıyordu.
BABA BEBEĞİ KUNDAĞA KOYDUĞUNU SÖYLEDİ
Olayın ardından karakola götürülen Alise Hulme ve Michael Finney çifti, haklarındaki iddiaları kabul etmedi. Baba Finney, bebeği gece kundağına koyduğunu kesin olarak hatırladığını söyledi. Hakim ise 18 günlük bir bebeğin kendi başına kundaktan çıkamayacağını söyledi.
HAKİM OLAYA KAZA DEDİ
Talihsiz olayın mahkemesi de kısa süre içerisinde görüldü. Hakim, yaşanan acı olayın bir kazadan ibaret olduğuna karar verdi. Hakim, bebeğin ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü belirterek, aileye başsağlığı diledi.
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