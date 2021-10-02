Samsun'da kadının şüpheli ölümü

Samsun'da evinden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 1 çocuk annesi kadının ölümü şüpheli bulundu.

İHA
02 Ekim 2021 Cumartesi, 20:28
Samsun'da kadının şüpheli ölümü
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Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden rahatsızlanarak 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan 1 çocuk annesi Duygu B.A.(31) hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


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