Samsun'da kadının şüpheli ölümü

02 Ekim 2021 Cumartesi, 20:28

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden rahatsızlanarak 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan 1 çocuk annesi Duygu B.A.(31) hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.