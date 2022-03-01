Telegram'da çocuk istismarı görüntüleri paylaşıldı: 5 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çocuk istismarı görüntülerinin paylaşılması ve satın alınmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram uygulamasında kurduğu grupta para karşılığında çocuk istismarı görüntüleri paylaşan "Ceyda" rumuzlu erkek şüpheli ve söz konusu görüntüleri satın alan 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Konya, Kahramanmaraş ve Kars'taki 5 adrese düzenlediği operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, içerisinde çok sayıda çocuk istismarı görüntüsü bulunan 6 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 2 flaş bellek ve 2 hard disk ile 6 sim kart ele geçirildi.
Haklarında, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında işlem yapılan 5 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.
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