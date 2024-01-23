18 nerenin plakası? 18 plaka kodu hangi şehre ait?

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:59
18 nerenin plakası? 18 plaka kodu hangi şehre ait?
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Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

18 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de 18 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Çankırı olacaktır. Cumhuriyet öncesinde liva olarak Osmanlı Devleti sınırları içinde bulunmuş olan Çankırı’nın bu statüsü, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından vilayet statüsüne çevrilmiştir.

Çankırı Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

18 AC 001 – 18 AZ 999

18 DA 001 – 18 DF 999

18 T 0001 – 18 T 9999

Kurşunlu İlçesi Plaka Kodları:

18 KU 001 – 18 KZ 999

Çerkeş İlçesi Plaka Kodları:

18 LA 001 – 18 LZ 999


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