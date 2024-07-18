18 Temmuz İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.07.2024 - 10:15

Güncelleme: 18.07.2024 - 10:15

İZMİR ilinde 18 Temmuz Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-18 2024-07-18 09:00:13.712-2024-07-18 16:00:49.594 saatleri arasında Yenişakran; Namık Kemal Cd., 3319/2, Bayar Cd., 3109, Fatih Cd., , İsimsiz198, İsimsiz201, İsimsiz204, 125. Sk., 131. Sk., 296. Sk., 3106. Sk., 3109/1. Sk., 3315/1, 325. Sk., 331. Sk., 333. Sk., 335. Sk., 337. Sk., 3107 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-18 2024-07-18 09:00:48.658-2024-07-18 15:00:57.028 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; zekeriya toksöz, 3519, , 3515, mimar sinan, ZEKERİYA TOKSUZ CD., 3502 Sk., gaziler, 3510, 3523, 3519 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-18 2024-07-18 09:00:57.403-2024-07-18 15:00:11.908 saatleri arasında Sinancılar; Turgutlu, Sinancılar Köyü İç Yolu, SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER, İsimsiz31, SİNANCILAR KÖY YOLU, , Turgutlu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 09:00:57.403-2024-07-18 15:00:11.908 saatleri arasında Sarılar; SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER, Turgutlu Cd., Saz Mah.Yolu, Beyler Yolu Kümeevleri, Beyler Yolu, Beyler Sokak, Saz Mah.Yolu Kümeevler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 09:00:57.403-2024-07-18 15:00:11.908 saatleri arasında Ovacık; Çamiçi Yolu Küme Evleri, Çamiçi Yolu, Ovacık Köyü İç Yolu, Ovacık Köyü, Ovacık Köy İçi Yolu, Merkez Yolu, Karabağlar Yolu, , Celiller Yolu, Cevizdere Yolu, Damlar Yolu, Dedekler Yolu, Güvendik Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 09:00:57.403-2024-07-18 15:00:11.908 saatleri arasında Bağyurdu 29 Ekim; , Durmuşça elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 09:00:57.403-2024-07-18 15:00:11.908 saatleri arasında Yenikurudere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-18 2024-07-18 09:00:57.403-2024-07-18 15:00:11.908 saatleri arasında Hisarlık; İsimsiz23, Hisarlık, OVACIK, , İsimsiz3, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz12, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-18 2024-07-18 09:30:31.098-2024-07-18 17:30:37.048 saatleri arasında Mersinlidere; İsimsiz49, , GARİPLER, GARİPLER, GARİPLER, İsimsiz28, MERSİNLİDERE, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz38, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz51, MERSİNLİDERE, GARİPLER, Mersindere, MERSİNLİDERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-18 2024-07-18 10:00:11.168-2024-07-18 16:00:27.257 saatleri arasında Karalar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-18 2024-07-18 10:00:18.972-2024-07-18 16:00:26.048 saatleri arasında Camiatik; İsimsiz4, YABANGÜLÜ, İsimsiz1254, MESTAN DAYI, Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 10:00:18.972-2024-07-18 16:00:26.048 saatleri arasında Kuşçular; İsimsiz11, 8004, , İsimsiz12, MESTAN DAYI, 8001. Sk., 8003 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 10:00:18.972-2024-07-18 16:00:26.048 saatleri arasında Sıra; HERCAİ, 8001. Sk., MESTAN DAYI, BİBERİYE, RADİKA, İsimsiz33, , İsimsiz3, TERE, 8001/1, İsimsiz31, İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-18 2024-07-18 10:00:19.409-2024-07-18 12:00:27.705 saatleri arasında Akdeniz; 1352. Sk., Vali Kazım Dirik Cd., Halit Ziya Blv., Akdeniz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 10:00:19.409-2024-07-18 12:00:27.705 saatleri arasında İsmet Kaptan; Hürriyet Blv., Gazi Osman Paşa Blv., 1372. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 12:30:42.224-2024-07-18 13:30:53.389 saatleri arasında Akdeniz; Fevzi Paşa Blv., Halit Ziya Blv., Mimar Kemalettin Cd., Şehit Fethi Bey Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.