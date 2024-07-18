18 Temmuz KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.07.2024 - 10:15

Güncelleme: 18.07.2024 - 10:15

KOCAELİ ilinde 18 Temmuz Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, BÖGÜRGEN, BÖĞÜRGEN, BULDUK, ÇAGIRGAN, ÇAĞIRGAN, ÇAKMAKLAR, ÇALCA, ÇAVUSLU, FETHİYE, GEREDELI, GEREDELİ, HAKANIYE, HAKANİYE, KAYNARCA, KULMAHMUT, SÜVERLER, ŞAHİNLER, TAHTALI, TATARAHMET, TERZILER, TERZİLER, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI HORZUM MEVKII, ASAGI HORZUM MEVKII KÜME EVLER, AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER, BÖGÜRGEN MERKEZ MEVKII, BÖĞÜRGEN SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAGIRGAN MERKEZ MEVKII, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇULCULAR MEVKII, ÇULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIHASANLAR MEVKII, DELİHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, FETHIYE MERKEZ MEVKII, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANIYE MERKEZ MEVKII, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HOCALAR MEVKII, HOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KAYNARCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHPAZLAR MEVKII, SARANLAR MEVKII, SENTEPE MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHPAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURAŞ MEVKİİ KÜME EVLER, ULUPINAR MEVKII, ULUPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, YİĞİTALP SK., YUKARI HORZUM MEVKII, YUKARI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE mahallelerinde ATA SK., CEM SK., DİLEK, DİLEK SK., GEZİCİ SK., GÜLTEPE SK., HASRET SK., KUMLU SK., MUTLULUK SK., TAVŞANTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZIRAN, 28 HAZİRAN mahallelerinde ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, GAZILER, GAZİLER, GEBZE OSB2, INÖNÜ, İNÖNÜ, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 1792/1. SK., 2407. SK., 2415. SK., 2420., 2420. SK., 2421. SK., 2433., 2433. SK., 2436. SK., 2441. SK., 2444. SK., 2446., 2449. SK., 2450. SK., 2456. SK., 2457. SK., 2463. SK., 2464., 2464. SK., 2465., 2470. SK., 2471. SK., 2476. SK., 2477. SK., 2480. SK., 2481., 2481. SK., 2482., 2482. SK., 2483. SK., 2485. SK., 450., 450. SK., 451. SK., 452., 452. SK., 455 SK., 456., 456. SK., 552., 555., 556., 556. SK., 557., 557. SK., 558. SK., 69., 69. SK., 83/3. SK., 86. SK., 90., ATATÜRK, DICLE, DİCLE CD, FARABI, FIRAT CD, FIRAT CD., GAZILER, ISSIKGÖL CD., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KARASU CD., MUTLUKENT, MUTLUKENT BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD, RAHMİ DİBEK CD., ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD, VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1488., 1488. SK., 1488/1. SK., 1488/3. SK., 1488/4. SK., 1488/5., 1488/5. SK., 1488/6. SK., 1489. SK., 1489/2. SK., 1493/1., ESKIHISAR FERIBOT YOLU CD., ESKİHİSAR CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIHISAR, ESKİHİSAR mahallelerinde 3021. SK., 3024. SK., REŞAT NURİ GÜNTEKİN CD., SUNGURCA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2424., 2424. SK., 2443. SK., ISSIKGÖL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde AYDOĞAN SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., DR.ZEKİ ACAR CD., HİSAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİÇAKMAK mahallelerinde ANKA SK., FÜSUN SK., KÖRFEZ CD., KÖŞK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde 1543. SK., 1544. SK., 1546. SK., 1547. SK., 1547/1., 1547/1. SK., ADACIK SK., AFACAN, AFACAN SK., AHUDUDU, AHUDUDU SK., AKAİD SK., AKİF SK., AKPINAR, AKTOP, AKTOP SK., AKYILDIZ SK., ALİM SK., ALKIN, ALKIN SK., ALPEREN SK., ANIL, ANIL SK., ARDIÇ SK., ASIK VEYSEL, ASIL, ASİL SK., ASUMAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AŞİYAN SK., ATAKAN, ATASAY SK., ATATÜRK CD., ATEŞ SK., ATMACA, ATMACA SK., AVŞAR SK., AYGÜN SK., AYSEL, AYYILDIZ SK., BAHARIYE, BAHARİYE SK., BAHÇE SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHTİYAR SK., BANKA SK., BANU SK., BARAN, BASAK, BAŞAK SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BAYRAKLI, BAYRAKLI SK., BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE SK., BERAT SK., BEYAN, BEYAN SK., BEYİT SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BEYZA SK., BIRGÜL, BIROL, BİLGEN SK., BİLİM SK., BİNGAZİ SK., BİRGÜL SK., BİROL SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BOSNA, BOSNA SK., BOZ SK., BÖLÜK, BÖLÜK SK., BULUT SK., BURAK, BURAK SK., BÜLENT, BÜLENT SK., BÜYÜK, BÜYÜK SK., CANSEVER, CANSEVER SK., CEDIT, CEDİT SK., CEVİZ SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAKI SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇAPA SK., ÇAY, ÇAY SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI SK., ÇETIN, ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇETİN SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇORUH SK., DADAŞ SK., DAĞISTANLI SK., DAMAR SK., DARI, DARI SK., DERİNCE SK., DEVRAN SK., DINAMIT, DIRLIK, DİNAMİT SK., DİRLİK SK., DİVAN SK., DORUKAN SK., DUMANBEY SK., DUYGULU, DUYGULU SK., ECEHAN SK., ECMEL SK., ELDEM, ELDEM SK., ELVAN SK., EMRAH, EMRAH SK., EMRE SK., ENDÜLÜS SK., ENSAR SK., EREN, EREN SK., ERKAN, ERKAN SK., EROL SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESER, ESER SK., ESRA, ESRA SK., EVLIYA, EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., EVLİYA SK., EVRIM, EVRİM SK., EYLEM, EYLEM SK., EZGİ SK., FANI, FANİ SK., FATIH, FETİH SK., FIKRET SK., FİKRET SK., GELIN, GELİN SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GIPTA SK., GİZEM SK., GÖK SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLBANU, GÜLBANU SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLERYÜZ, GÜLERYÜZ SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜLŞAH SK., GÜLŞEN SK., GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜNER, GÜNER SK., GÜNGÖR SK., GÜNNUR SK., GÜRAY, GÜRAY SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., GÜRKAN SK., GÜVENLİ SK., HACI, HACI SK., HAK SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HALISHANE, HALİSHANE SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HAYAT, HAYAT SK., HAZAN SK., HÜLASA, HÜLASA SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., INÖNÜ, ITINA, İLKİN SK., İMRAN SK., İNANÇ SK., İNÖNÜ CD., İREM SK., İSTASYON CD., İTİNA SK., KAÇKAR SK., KADI SK., KADİFE SK., KAHYA, KAHYA SK., KALYON SK., KAMACI SK., KANARYA, KANARYA SK., KARAMAN SK., KARTAL SK., KENAR SK., KERVAN, KERVAN SK., KOVAN SK., KOZA SK., KUDRET, KUDRET SK., LEVENT, LIDER, LİDER SK., MECNUN, MECNUN SK., MESALE, MESIRE, MESİRE SK., MEŞALE SK., METIN, MEVLANA, MEVLANA CD., MEZARLIK SK., MINARE, MIZRAK SK., MİNARE SK., MİRAÇ SK., MOLLA HÜSREV CD., MUHARREM, MUHARREM SK., MURAT SK., MURTAZA, MURTAZA SK., MÜCADELE SK., MÜCAHİDE SK., NACAR SK., NANELİ SK., NEFİS SK., NERGIS SK., NERGİS SK., NESE, NEŞE SK., NIL, NISA, NIYET, NİL SK., NİSA SK., NİYET SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., NURŞEN SK., OBEN SK., OCAK SK., OGÜN SK., ORUÇ REİS CD., ÖĞE SK., ÖREN, ÖREN SK., ÖRF SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., ÖZGÜN SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PERIHAN, PERİHAN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., POLAT, RAMAZAN SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RECEP SK., RIZA, RIZA SK., RÜZGARLI SK., SABIR SK., SADRAZAM SK., SAĞLAM SK., SAHIN, SAKA SK., SALKIM SK., SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELAM SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SEVAL SK., SEVENGÜL SK., SEVGİ SK., SEYRAN SK., SIFA, SIFA SK., SIMSEK, SIRAT SK., SITKI SK., SOKULLU CD., SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., SULTAN, SULTAN SK., ŞAHİN SK., ŞAİR SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEN SK., ŞENLİK SK., ŞERİFE SK., ŞİFA SK., ŞİMŞEK SK., TALHA SK., TANSU SK., TUGBA, TURAN, TURAN SK., TURNALI, TURNALI SK., TUZLA, TUZLA CD., TÜR SK., TÜRBAN SK., ULUSU SK., UMUT, UMUT SK., USLU SK., ÜÇAYLAR SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜSTÜN SK., VEFA SK., YAĞIZHAN SK., YAKUT, YAKUT SK., YARDIM, YARDIM SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK., ZAFER SK., ZERAFET SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde İSTANBUL SK., ÖZGÜN, ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., TOPÇU, TOPÇU SK., YERLİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI mahallelerinde 3540., 3541., 3541. SK, 3542., DURAKLI, DURAKLI CD., ELEŞLİ SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATIPLER, HATİPLER mahallelerinde 3703., 3705, 3705., KIŞLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI AKIF, HACI AKİF, TAVSANCIL, TAVŞANCIL mahallelerinde AHMET AKKOR CD., ATLAS SK., BAĞLAR CD., BAYIRLI, BAYIRLI SK., BIRLIK, BİRLİK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇİMEN SK., D-100 KARAYOLU, EFELER, FULYA SK., GÖRKEM SK., GÜNEBAKAN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAMELYA SK., KAUÇUK SK., KAYIN SK., KEHRİBAR SK., KİRAZ SK., LİMON SK., MEVSIM, MUHARREM TETİK CD., NUH ÇIMENTO, RAGIP CANSIZ, SAKIR ÇESME, SAKIZ SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜMBÜLLÜK CD., ŞAHİN CD., ŞAKİR ÇEŞME CD., ŞÜKRÜ BEY CD., TAYYAR YILDIRIM CD., TUNA, TUNA CD., YESIM, YILDIZ SK., YÜKSEL, ZİYA TOPLAN CD., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde ALTILAR SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., BESTEKAR SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DOGUKAN, DOĞUKAN CD., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GEVREK SK., GÜMÜŞ SK., GÜNGÖREN SK., HATIRA SK., ILGAZ SK., ILICA, ILICA SK., KAFDAĞI SK., KISIKLI SK., KİVİ SK., KUYTU SK., LEVENT SK., MİSLER SK., MORGÜL SK., SEDEFLİ SK., SELALE, SERIN, SERİN SK., SİCİM SK., SOYCAN SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., TUĞBA SK., UFUK SK., YEŞİLALAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, AKÇAOVA, AKINCI, ANTAPLI, AVDAN, BALABAN, BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ, ÇAKIRCAALİ, ÇALCA, ÇARŞI, ÇERÇILI, ÇERÇİLİ, HACILAR, HEDIYELI, HEDİYELİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ, KUBUZCU, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SELAMETLI, SELAMETLİ, TEKSEN, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 5018, ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AĞVA İSTANBUL CD., AHADLI MEVKII, AHADLI MEVKII KÜME EVLER, AHADLİ MEVKİİ, AHADLİ MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AVLANLI MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, BELEN MEVKII, BELEN MEVKİİ KÜME EVLER, BEYLERBEYI MERKEZ MEVKII, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MEVKII, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKII, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ERIKLI MERKEZ MEVKII, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MERKEZ MEVKII, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII, HEDIYELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYASLAR MEVKII, ISHAKLAR MEVKII, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKII, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOGLU MEVKII, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKII, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, MANOLYA SK., SK., TASANBAR MEVKII, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKII, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKII, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN CD., YAGBOLU MEVKII, YAGCILAR MERKEZ MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKII, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde DEMIRLI, DEMİRLİ SK., OZAN, OZAN SK., REYHAN CD., SEYDA, ŞEYDA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR mahallelerinde AKABE SK., ATA CD., AZİZİYE ZAFERİ SK., METİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, YAVUZ, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde ARAPTEPE, ARAPTEPE SK., BOZKIR, BOZKIR SK., TOKI, TRAFO, TRAFO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İHSANİYE MERKEZ, SELİMİYE mahallelerinde 4429. SK., FİLİZ SK., SELIMIYE YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ mahallelerinde BİLGE SK., CAN SK., ELİF SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., TAYFUN, TAYFUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.