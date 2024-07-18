18 Temmuz MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.07.2024 - 10:15

Güncelleme: 18.07.2024 - 10:15

MANİSA ilinde 18 Temmuz Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-18 2024-07-18 07:00:54.447-2024-07-18 13:00:08.717 saatleri arasında Karakılıçlı; karakılıçlı sk, Karakılınçlı Köyü İç Yolu, karakılıçlı sk., karakışıçlı, karakılınçlı sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 07:00:54.447-2024-07-18 13:00:08.717 saatleri arasında Karayağcıhacılar; Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu, karayağcılar, ARAZİ, İsimsiz3, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 07:00:54.447-2024-07-18 13:00:08.717 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 07:00:54.447-2024-07-18 13:00:08.717 saatleri arasında Demirci; demirci, Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz9, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, demirdi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 07:00:54.447-2024-07-18 13:00:08.717 saatleri arasında Davutlar; Davutlar Köyü İç Yolu, davutlar, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 07:00:54.447-2024-07-18 13:00:08.717 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 07:00:54.447-2024-07-18 13:00:08.717 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 07:00:54.447-2024-07-18 13:00:08.717 saatleri arasında Sümbültepe; sümbültepe, Sümbültepe Köyü İç Yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbülte yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 07:00:54.447-2024-07-18 13:00:08.717 saatleri arasında Pelitalan; pelitalan, PELİTALAN, Ara Sk., pelitalan iç yol, PELİTALAN ÖRENCİK, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, KARAVELİLER PELİTALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 07:00:54.447-2024-07-18 13:00:08.717 saatleri arasında Örencik; Örencik Köyü İç Yolu, İsimsiz10, örencik sk, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 07:00:54.447-2024-07-18 13:00:08.717 saatleri arasında Müslih; muslih, MÜSLİH, Muslih Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 07:00:54.447-2024-07-18 13:00:08.717 saatleri arasında Mollasüleymanlı; Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu, molla süleymanlı sk, molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 09:00:10.911-2024-07-18 15:00:19.594 saatleri arasında Pelitalan; PELİTALAN, PELİTALAN, Ara Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 09:00:10.911-2024-07-18 15:00:19.594 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 09:00:25.784-2024-07-18 15:00:35.144 saatleri arasında Sarma; , İsimsiz2, KALEKÖY SARMA, Sarma Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-18 2024-07-18 09:00:47.133-2024-07-18 15:00:55.052 saatleri arasında Ballıca; İsimsiz104, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz24, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz68, İsimsiz71, İsimsiz72, GAZİ, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz77, İsimsiz67, İsimsiz84, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz101, Gazi Cd., 24. Sk., 20. Sk., 16. Sk., 13. Sk., İsimsiz103, İsimsiz118 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 09:00:47.133-2024-07-18 15:00:55.052 saatleri arasında Dereköy; Dereköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-18 2024-07-18 09:00:55.459-2024-07-18 15:00:03.387 saatleri arasında Bozarmut; İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz2, Bozarmut Köyü İç Yolu, Bozarmut Köyü İç Yolu, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-18 2024-07-18 11:00:26.984-2024-07-18 17:00:38.512 saatleri arasında Zaferiye; , SEYİTALİ, kılılnçlıdamları, evciler, İsimsiz17, İsimsiz178, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz70, İsimsiz60, İsimsiz11, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, Kula Eşme Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 11:00:26.984-2024-07-18 17:00:38.512 saatleri arasında Seyitali; İsimsiz141, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 11:00:26.984-2024-07-18 17:00:38.512 saatleri arasında Tatlıçeşme; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 11:00:26.984-2024-07-18 17:00:38.512 saatleri arasında Şeritli; İsimsiz87, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz72, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 11:00:26.984-2024-07-18 17:00:38.512 saatleri arasında Ortaköy; İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 11:00:26.984-2024-07-18 17:00:38.512 saatleri arasında Narıncalısüleyman; İsimsiz7, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 11:00:26.984-2024-07-18 17:00:38.512 saatleri arasında Körez; İsimsiz104, İsimsiz53, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz66, İsimsiz65, Körez Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 11:00:26.984-2024-07-18 17:00:38.512 saatleri arasında Evciler; İsimsiz73, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz10, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Evciler İç Yol, Evciler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 11:00:26.984-2024-07-18 17:00:38.512 saatleri arasında Aktaş; İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz6, İsimsiz15, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz60, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz100, İsimsiz1, Aktaş Köyü İç Yolu, Aktaş Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-18 2024-07-18 11:00:26.984-2024-07-18 17:00:38.512 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.