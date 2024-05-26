18 yaşındaki İlayda otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı İlayda A. (18), ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 07:20
18 yaşındaki İlayda otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı
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Kaza, akşam saatlerinde Barış Mahallesi, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi.

Üst geçidin olmadığı bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda A.'ya, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 DV 310 plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İlayda, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

İlayda'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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