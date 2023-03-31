Kayıp olarak aranıyordu, Sapanca Gölü’nden cansız bedeni çıktı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki adamın Sapanca Gölü’nden cansız bedeni çıktı. Talihsiz adamdan geriye ise saat, cüzdan ve paraları kaldı.

İHA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 11:10
Kayıp olarak aranıyordu, Sapanca Gölü’nden cansız bedeni çıktı
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Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi mevkiinde yürüyüş yapan vatandaşlar, gölde hareketsiz şekilde duran birini gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Gölden çıkarılan ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise şahsın Sapanca Polis Merkezine kayıp başvurusu yapılan Hasan Çınarcı (60) olduğu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına konulan Çınarcı’nın cansız bedeni, hastane morguna sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.


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