185'inci saatte gelen mucize: Ayça enkazdan sağ çıkarıldı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 06:56

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 06:58

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları 8. günü geride bıraktı.

Maraş'ta merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde Şazibey Mahallesinde bulunan Ebrar Sitesi neredeyse tamamen yıkıldı.

185 SAAT SONRA...

DHA'nın aktardığına göre sitedeki 8 bloklu 11 katlı apartmanın enkazı altında annesi ile birlikte kalan 10 yaşındaki Ayça Çebni, arama- kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması ile depremden 185 saat sonra kurtarıldı.

Ekiplerin zamana karşı mücadele verdiği çalışma ile enkazdan çıkarılan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ayça, tedavisi için hastaneye götürüldü.