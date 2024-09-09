19 gün araziler köşe bucak arandı, bir çuval içinde cansız bedenine ulaşıldı: 'Narin’e nasıl kıydınız?'

Yayınlanma: 09.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.09.2024 - 04:00

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta gittiği Kuran kursundan çıktıktan sonra haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın dün cansız bedenine ulaşıldı. Narin, evine 1.5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde, çuvalın içinde bulundu. Narin’in cansız bedenine ulaşılmasının ardından giriş çıkışlara kapatılan 20 hanelik Tavşantepe’de 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Narin’in amcası ve mahalle muhtarı Salim Güran geçen hafta tutuklanmıştı.

Arama çalışmalarının aralıksız 19 gündür sürdüğü Narin’in ölüm haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Narin’in acı haberi Türkiye’yi yasa boğarken her kesimden “suçluların en ağır cezaya çarptırılması” için çağrılar yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu” ifadelerini kullandı. Diyarbakır Valisi Murat Zoroğlu da Narin’in cansız bedeninin dere yatağında çuval içerisinde bulunduğunu ve cesedin taş ve dallarla gizlendiğini açıkladı. Jandarma ekipleri Tavşantepe Mahallesi’ni giriş çıkışlara kapatarak soruşturmayı derinleştirdi. Küçük Narin’in cansız bedeni ise otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir cumhuriyet başsavcıvekili ile üç cumhuriyet savcısının daha görevlendirildiğini, 21 kişi içinde gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sorumluların cezalandırılması için takipci olacaklarını söyledi.

‘AYNI YERDE ÜÇ KEZ ARAMA YAPILDI’ İDDİASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şu an dosyadaki tek tutuklu, Narin’in amcası ve aynı zamanda mahallenin muhtarı olan Salim Güran. Amca Güran, aracında Narin’e ait DNA örneklerinin bulunması üzerine “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten öldürme” suçları şüphesiyle tutuklanmıştı. İddiaya göre gelen bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri dün sabah saatlerinde Eğertutmaz Deresi yatağında arama çalışması başlattı. Narin’in evine 1.3 kilometre mesafede Narin’in cansız bedenine ulaşıldı. Diyarbakır Baro Başkan Vekili Mehdi Özdemir, Narin Güran’ın cenazesinin daha önce üç kez arama yapıldığı yerde bulunduğunu ileri sürdü.

Öte yandan daha önce Narin’in engelli ablasının, “Merdivenden düşüp öldü” denilerek otopsi yapılmadan toprağa verildiği ileri sürüldü.

Narin’in cansız bedenine ulaşılmasının ardınan kadın örgütleri Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep ve Adana’da eylemler düzenledi.İstanbul Kadıköy’de de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri Narin’in katilinin bir an önce yakalanması için çağrı yaptı. “Çocukların kaderi ölüm değildir” sloganı atan grup iktidara, “Kutsal aile’ adı altında çocuklara kıyılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

