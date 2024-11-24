19 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Bolu, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Tokat, Yozgat, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Aksaray, Adana'nın Pozantı ilçesi, Ordu ile Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Yoğun kar yağışı nedeni ile birçok ilde il geneli, bazı illerde ise ilçe genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Valiliklerden yapılan açıklamada, alınan kararın gerekçesi olarak yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi gösterildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı açıklandı.
16 İLDE 1 GÜN ARA
Bolu, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Tokat, Yozgat, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya ve Aksaray'da il geneli eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.
Adana'da ise Pozantı ilçesinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Giresun'da Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Dereli ilçelerinde ve Giresun merkez, Espiye ilçelerindeki köy okullarında eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.
Ordu'da eğitim öğretime ara verilen ilçeler ise şöyle sıralandı: Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda eğitime ara verildi.
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