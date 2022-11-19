19 Kasım 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 19 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre ülke genelinde sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak. Bazı illerde ise alarm seviyesi turuncuya çekildi. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, kuzey ve kıyı Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey iç ve batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Antalya'nın doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Açıklamada şunlar kaydedildi:
- "Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat), Bursa başta olmak üzere Marmara'nın güneyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-75 km/sa) esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, güneyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 17°C, 26°C
Çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 22°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 15°C, 24°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölgenin batısı ile bu akşam Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 11°C, 19°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
AYDIN 15°C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 15°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 13°C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA 15°C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 11°C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ISPARTA 10°C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 10°C, 19°C
Çok bulutlu bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 21°C
Çok bulutlu bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 20°C
Çok bulutlu
YOZGAT 7°C, 16°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin bu akşam ve gece sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 18°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP 9°C, 18°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 23°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ERZURUM 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 7°C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 9°C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİİRT 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
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