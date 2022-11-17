Son Dakika... 17 Kasım 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Son dakika haberi... Meteoroloji 17 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 39 kente sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına(40-80 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 13°C, 20°C
Sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 20°C
Sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 19°C
Sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 22°C
Sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında) yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa), Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 0°C, 16°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 8°C, 19°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
İZMİR 12°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 22°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KONYA 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 13°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KASTAMONU -2°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
SİNOP 11°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ZONGULDAK 10°C, 19°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 1°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmurlu
SAMSUN 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ERZURUM 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 3°C, 8°C
Yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİİRT 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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