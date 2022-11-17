Son Dakika... 17 Kasım 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

17 Kasım 2022 Perşembe, 06:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına(40-80 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 13°C, 20°C

Sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 20°C

Sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 19°C

Sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 22°C

Sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında) yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa), Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 0°C, 16°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 8°C, 19°C

Öğle saatlerinden sonra yağmurlu

İZMİR 12°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 18°C

Öğle saatlerinden sonra yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 2°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KONYA 2°C, 17°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT 0°C, 14°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 13°C

Öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 14°C

Öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SİNOP 11°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK 10°C, 19°C

Öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 1°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmurlu

SAMSUN 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 3°C, 8°C

Yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı