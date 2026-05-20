Cumhuriyet Gazetesi Logo
19 kişiye mezar olmuştu: Fazilet Apartmanı davasında ek rapor kararı

19 kişiye mezar olmuştu: Fazilet Apartmanı davasında ek rapor kararı

20.05.2026 15:30:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
19 kişiye mezar olmuştu: Fazilet Apartmanı davasında ek rapor kararı

Kahramanmaraş’ta Fazilet Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin davada mahkeme, deprem öncesinde zemin kattaki fırında çeşitli tadilatlar yapıldığına dair açılmış dava ve alınmış raporlar olduğu ancak son raporda bunlara yer verilmediği, bu nedenle tadilatların binanın yıkılmasına etkisi olup olmadığı, raporda kusur atfı yapılmayan fırın işletmecilerinin sorumluluklarının tespiti için dosyanın ek rapor için Pamukkale Üniversitesi’ne gönderilmesine karar verdi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mimar Sinan Mahallesi’ndeki 2 bloklu Fazilet Apartmanı’nın A bloğunun 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılmasıyla ilgili binanın hem müteahhidi hem statik proje müellifi hem de fenni mesulü olan tutuksuz Mahmut Oktay Hartavi (65), zemin kattaki Akın Ekmek Fabrikası’nın işletmecileri tutuksuz sanıklar Akın Yağcı (80) ve eşi Ferihan Yağcı’nın (72) yargılandığı davaya devam edildi.

Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasına ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapsi istenen sanıklar Mahmut Oktay Hartavi, taraf avukatları ile binada yakınlarını kaybedenler katılırken, aynı suçtan yargılanan Akın Yağcı ile Ferihan Yağcı yer almadı.

Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada savcının esas hakkında mütalaasını verdiğini hatırlatıp, dosyada eksikler olduğu için karar vermeyeceğini belirterek sanık ve tarafların savunmalarını aldı. Mahmut Oktay Hartavi, savunmasında önceki beyanlarına ekleyeceği bir şeyi olmadığını belirterek beraatini talep etti. Binada yakınlarını kaybedenler ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

KAMU GÖREVLİLERİ DAVASIYLA BİRLEŞTİRİP DOSYAYI EK RAPORA GÖNDERDİ

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapsi istenen 10 kamu görevlisinin yargılandığı davanın ana dava ile birleştirilmesine karar verdi.

Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan son bilirkişi raporunda kusur atfı yapılmayan fırın işletmecileri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı’nın işlettiği fırınla ilgili deprem öncesi açılmış davada bilirkişi raporları ve keşiflerin olduğu, dolayısıyla dosya kapsamında mevcut delillere göre yer alan, tespiti yapılan hususlarla alakalı bir değerlendirme olmadığı, ayrıca rapor içeriğinde ısıyla alakalı, unla alakalı bir değerlendirmenin olduğu ancak raporun sonuç kısmında sanıkların olup olmadığının bir tespitinin bulunmadığı kaydedildi.

Bu nedenle mahkeme heyeti, iş yerinde 4 ve 5 nolu bağımsız bölümün birleştirilmesi, asma katta 4, 5, 6 nolu bağımsız bölümün birleştirilmesi, bu birleştirilme yapılırken iş yerleri arasında duvarların kaldırılması, iş yeri önüne sundurma yapılması, zemin kat kuzey cephesi kapılarının açılması gibi iş yeri tadilatlarının binanın yıkımına etkisinin var mı yok mu diye her bir sanık yönünde ayrı ayrı açıklama yapılması ve sorumluluklarının tespiti için dosyanın ek rapor için tekrar Pamukkale Üniversitesi’ne gönderip davayı, 30 Ekim’e erteledi.

İlgili Konular: #deprem #kahramanmaraş #dava #Fazilet Apartmanı

İlgili Haberler

43 kişiye mezar olmuştu... Selim Köse Apartmanı davası: Sorumlular ortada, tutuklu yok
43 kişiye mezar olmuştu... Selim Köse Apartmanı davası: Sorumlular ortada, tutuklu yok 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 43 kişiye mezar olan Selim Köse Apartmanı davasında bilirkişi raporları yapı kusurlarını net şekilde ortaya koydu. Deprem ivmesinin yıkımda belirleyici olmadığı vurgulanırken, müşteki avukatları “olası kast” talebini yineledi. Mahkeme, tutuklama taleplerini reddederek duruşmayı 14 Ekim’e erteledi.
Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: 876 yıla kadar hapisle yargılanan Danacı'ya tahliye
Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: 876 yıla kadar hapisle yargılanan Danacı'ya tahliye Kahramanmaraş’taki depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında bilirkişi raporu sunuldu, 876 yıla kadar hapisle yargılanan iç mimar Ertan Danacı hakkında tahliye kararı verildi.
Sami Bey Apartmanı davasında yeni gelişme: Tayland'da yakalanan müteahhit Abdullah Aybaba tutuklandı
Sami Bey Apartmanı davasında yeni gelişme: Tayland'da yakalanan müteahhit Abdullah Aybaba tutuklandı Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılarak 40 kişinin yaşamını yitirdiği Sami Bey Apartmanı'nın müteahhidi Abdullah Aybaba'nın, gözaltına alındığı Tayland'dan Türkiye'ye iadesi sağlandı. İstanbul Havalimanı'na getirilen sanık Aybaba, SEGBİS aracılığıyla bağlandığı Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.