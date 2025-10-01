19 Mart mitingi sonrası darpla gözaltına takipsizlik kararı AYM’ye taşınıyor!

Şehir Plancıları Odası Genel Merkez Saymanı Ayhan Erdoğan ile arkadaşı Murat Yıldız, 22 Mart’ta, 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için Ankara Güvenpark’ta düzenlenen mitinge katıldı.

Miting çıkışı evine yürüyerek gittiği sırada Erdoğan ve ayağında platin olan arkadaşı Yıldız, Meşrutiyet Caddesi girişinde kolluk kuvvetleri ile eylem yapan yurttaşların karşı karşıya gelmeleri üzerine kendilerini korumak için sığındıkları otobüs durağında gözaltına alındı.

Erdoğan hakkında “2911 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adli işlem yapıldı ve Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama talebiyle sevk edildi. Erdoğan, yurt dışına çıkış yasağı, 1 ay konutu terk etmeme ve haftada 3 gün imza şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda Erdoğan ve Yıldız’ın yapılan tüm ısrarlara rağmen yasaklı eyleme katıldıkları ve bu yüzden polislerin orantılı olarak zor kullanmak suretiyle işlem yaptığı kaydedildi.

Ayrıca olayın gerçekleştiği iddia edilen otobüs durağını gören güvenlik kamerasına rastlanılmadığı bildirildi. Bunun üzerine Başsavcılık, 10 Temmuz’da polisin görevini yaparken gerektiği ölçüde kanun gereği zor kullanma yetkisine sahip olduğunu kaydetti ve “soruşturmaya konu olayda, suç şüphesi altında iken polise karşı direnen müştekinin yakalanarak etkisiz hale getirilmesi amacıyla en basit haliyle polisin zor kullanma yetkisini kullandığı, kolluk görevlilerinin zor kullanma yetkisinin sınırını aşarak kasten yaralama ve işkence suçlarını işlediklerine dair kamu davası açmak için yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmadığı anlaşılmakla” diyerek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

"İŞKENCE SUÇU FAİLİ OLMA İHTİMALİ BULUNAN KOLLUK KUVVETİ PERSONELİNİN..."

Erdoğan, avukatı aracılığıyla takipsizlik kararına “Kanuna aykırı yürütülen soruşturma, işkence suçu faili olma ihtimali bulunan kolluk kuvveti personelinin gerekli özen ve dikkatle araştırılmaması, yine kolluk kuvveti personelinin tutanakları ile işlem yapılması, lehe delillerimizin toplanmaması kovuşturmaya yer olmadığı kararının kaldırılması için yeterli ve makul sebeplerdir” diyerek itiraz etti.

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararının dayandığı gerekçelerin dosya içeriğine, usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek itirazı reddetti. Erdoğan’ın avukatı Eren Gönen ise, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunacaklarını belirtti.