19 Mayıs Üniversitesi’ndeki usulsüzlükleri Sayıştay ortaya çıkardı

14 Ekim 2021 Perşembe, 02:00

OMÜ’nün 2020 yılı Sayıştay raporunda üniversitenin sağlık uygulama ve araştırma merkeziyle ilgili çok sayıda usulsüzlük yer aldı. Buna göre merkez, KİK’e aykırı olarak ilansız pazarlık usulü ile tıbbi malzeme aldı. Pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesi için “öngörülemez” veya “olağandışı” bir şart olması gerektiği belirtilen raporda, “Kaynakların verimli kullanılması ve kamu yararının korunmasını sağlamak amacıyla gerekli şartlar oluşmadan ihalelerin istisnai bir usul olan ilansız pazarlık usulüne göre ihale edilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir” denildi.

‘REKABET OLMALI’

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin de aldığı ilaçları, doğrudan temin şartlarına bakmadan aldığı ortaya çıktı. Rapora göre, fakülte 2020’de 118 kez ilaç alımı gerçekleştirdi ve bu kapsamda 987 bin 938 TL ödeme yaptı. Doğrudan temin yönteminin, “stoklanması mümkün olmayan” veya “acil durumda ihtiyaç olan” ilaçlar için kullanılabileceği belirtilen raporda, “Stoklanması mümkün olan veya acil durumlara özel olmayan tıbbi sarf malzemelerinin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulü kullanılarak rekabet, saydamlık ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

ÖZEL ODAYA İNDİRİM

Öte yandan hastane yönetim kurulunun, kanunlara aykırı olarak sağlık merkezinin özel oda ücretinde, üniversitenin tüm akademik ve idari personeline yüzde 40 indirim yaptığı kaydedildi. Kararın hukuki olmadığı vurgulanan raporda, “Üniversite tarafından belirlenen ilave özel oda ücretlerinin, üniversite personeli dahil hizmetten yararlanmak isteyen herkese aynı tarife uygulanarak alınması gerektiği değerlendirilmektedir” yorumu yapıldı.