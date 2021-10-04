Ankara Üniversitesi'nin Sayıştay raporunda alınan şoförlük hizmetinin bedeli ortaya çıktı
Sayıştay raporuna göre üniversitenin sosyal tesisinin mülkiyetinde araç olmamasına karşın, 55 bin 410 TL değerinde şoförlük hizmeti alındı.
Ankara Üniversitesi’nin 2020 yılı Sayıştay raporuna göre; üniversitenin sosyal tesisinin (ÖRSEM) mülkiyetinde araç olmamasına karşın, tesislere doğrudan temin yoluyla 55 bin 410 TL değerinde şoförlük hizmeti alındı. Sosyal tesislerin üniversiteye ait taşıtları kullanmasının da düzenlemelere aykırı olduğu vurgulanan raporda, üniversite rektörlüğü tarafından şoförlük hizmeti alan kişiler hakkında işlem yapılması gerektiği belirtildi.
Raporda, “Düzenlemelere göre, üniversitenin mülkiyetindeki veya hizmet alımı suretiyle edindiği taşıtların ÖRSEM’in ulaşım hizmetlerinde veya ÖRSEM bünyesinde şoförlük hizmeti sunmakla görevli kişilerce kullanılması mümkün değildir” ifadeleri yer aldı.
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