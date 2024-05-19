19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?
19 Mayıs nedeniyle, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler, kargoların yarın açık mı olup olmadığını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?
19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar başladı.
Buna göre; 19 Mayıs resmi tatildir ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar çalışmamaktadır. Yani kargolar 20 Mayıs Pazartesi gününe kadar kapalı olacak.
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