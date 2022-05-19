19 Mayıs'ta yol durumu: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yol durumuna ilişkin bülteni yayımladı. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Kırşehir yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çorlu-Çerkezköy yolunun 0-8. kilometrelerinde yol bakım onarım, İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 15-17. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Yozgat-Çorum yolunun 10-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çanakkale-Ezine yolunun 17-19. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışması devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor. Bölgede, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 17. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması nedeniyle Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan yapılıyor.
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