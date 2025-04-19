19 Nisan İstanbul metro seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da hangi metro durakları kapatıldı?
İstanbul Valiliği, CHP'nin Gazze'de yaşanan soykırıma karşı bu akşam saat 19.00'da İstiklal Caddesi'nde yapacağı yürüyüş nedeniyle bazı metro ve füniküler istasyonlarının kapatılmasına karar verdi. Peki, 19 Nisan İstanbul metro seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da hangi metro durakları kapatıldı?
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin'e destek kapsamında yarın saat 19.00'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu. Ancak İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığına eylemin ilgili güzergahta yapılmasının uygun olmadığını bildirdi. Bugün ise Taksim ve eylem güzergahının metroyla ulaşıma kapatılması kararı verildi. Peki, 19 Nisan İstanbul metro seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da hangi metro durakları kapatıldı?
19 NİSAN İSTANBUL HANGİ METRO DURAKLARI KAPATILDI?
Metro İstanbul'dan karara ilişkin sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile - ?F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."
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