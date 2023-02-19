19 Şubat ölü ve yaralı sayısı açıklandı mı? Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?
Kahramanmaraş'ta arka arkaya meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinde 14. güne girildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte vefat sayısında artış kaydediliyor.Peki, 19 Şubat Pazar günü ölü ve yaralı sayısının kaç oldu? Ölü ve yaralı sayısı açıklandı mı?
Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla gerçekleşen 2 depremin ağır yıkımıyla mücadele sürüyor, can kaybı sayısı artıyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, saat 15.42'de yaptığı açıklama hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yeni sayısını açıkladı. İşte ayrıntılar...
DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU 19 ŞUBAT?
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sezer, yaralı olan 21 bin 259 kişininde tedavisinin sürdüğünü ifade etti.
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