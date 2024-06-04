19 yaşındaki gencin acı ölümü: Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:44

Güncelleme: 04.06.2024 - 17:45

Yeni Mahalle yakınlarında, saat 15.00 sıralarında serinlemek için Kelkit Çayı'na giren Cemal Karayaka, bir süre sonra suda kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler ile çevredekiler, Karayaka'yı bulmak için çalışma başlattı.

KURTARILAMADI

Karayaka, bir süre sonra sudan çıkarıldı. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karayaka, kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.