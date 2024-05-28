Tokat'ta yaylaya yıldırım düştü: 1 ölü
Tokat'ta, koyunlarına bakmak için yaylaya çıkan Mustafa Derin (47), bölgeye yıldırım düşmesiyle hayatını kaybetti.
Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde, öğle saatlerinde koyunlarına bakmak için yaylaya çıkan Mustafa Derin'in bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.
İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Derin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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