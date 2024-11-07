19 yaşındaki Muhammed kurşunların hedefi oldu... Taraftar grubu Çarşı'dan açıklama

Yayınlanma: 07.11.2024 - 15:44

Güncelleme: 07.11.2024 - 15:44

İstanbul Küçükçekmece’de Bağlar Caddesi üzerinde 31 Ekim’de saat 23.00 sıralarında iki husumetli grup arasında çatışma çıktı.

Olay sırasında araç ile arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçına giden 19 yaşındaki Muhammed Mutluay kurşunların hedefi oldu.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, söz konusu çatışmanın uyuşturucu çeteleri arasında yaşandığı öne sürüldü.

Mutluay, 2 Kasım tarihinde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

"UYUŞTURUCU ÇETESİ OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Olay sırasında aracın içinde bulunan Mutluay’ın arkadaşı H.Y. ise yaşananları anlattı.

H.Y. “Halı sahaya maça gidiyorduk. Bir çatışmanın arasında kaldık. Şahısların kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Uyuşturucu çetesi olduğu söyleniyor. Biz seyir halinde ilerlerken silah sesleri duyuldu. Üç tane kurşun sesi duyduk. Biri bizim araca geldi. Muhammed arkadaşımızın başına isabet etti” dedi.

Öte yandan Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaşlı Muhammet Mutluay Kardeşimizin Katil ya da Katillerinin Bulunması İçin Kamuoyuna Çağrı

"ACI OLAYLA ARAMIZDAN AYRILDI"

19 yaşındaki genç kardeşimiz Muhammet Mutluay, halı saha maçına gitmek için yola çıktığı sırada sokakta gerçekleşen silahlı çatışma sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Henüz 19 yaşında olan Muhammet, hayatının baharındayken bu acı olayla aramızdan ayrıldı.

Muhammet’in kaybı, ailesini ve tüm sevenlerini derinden üzmüştür. Ancak en büyük acı, bu cinayetin faillerinin henüz bulunmamış olmasıdır. Bu vahim olayın faillerinin bir an önce yakalanarak adaletin sağlanması, hepimizin ortak sorumluluğudur.

"SESİMİZİ YÜKSELTELİM"

Katil ya da katillerin bulunması için kamuoyunun duyarlı olması büyük önem taşımaktadır. Eğer bu olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olanlar varsa, lütfen yetkililere başvursun.

Muhammet’in ailesinin acısı, hepimizin acısıdır. Faillerin yakalanması için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Adaletin sağlanması ve sorumluların bulunması için sesimizi yükseltelim."