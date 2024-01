Uzi ile vurulan Nazlı ile ilgili korkunç detay: 'Boynundan diz kapağına kadar taramışlar'

Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:33

Güncelleme: 19.01.2024 - 13:37

Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. Eniz Kurtuluş isimli şüphelinin emniyette verdiği ifadesine göre, sevgilisi olduğu Nazlı Elmas'ı suikast silahı olarak bilinen Uzi ile yanlışlıkla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Elmas'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri de şüpheli Eniz Kurtuluş'ı yakaladı. Nazlı Elmas'ın hayati tehlikesi devam ederken Eniz Kurtuluş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"

Nazlı Elmas'ın hastanede tedavisi devam ederken acılı annesi Hüsniye Elmas, "Benim kızım saat 19.20'de işten çıktı. Aradığımda dişçiye gittiğini söyledi. Saat 22.00 gibi aradım, dişçiden çıkınca arayacağını söyledi. Ben kızımı daha sonra aradım ama bir türlü ulaşamadım. En son 23.45'te çocuğumu aradım. Telefonu, Bayrampaşa Devlet Hastanesi polisi açtı. 'Kızınız düşmüş ve ayağını' kırmış dedi bize. Hastaneye gittiğimizde karnından vurulduğunu ve ilk müdahalenin burada yapıldığını söyledi. Daha sonra kızım Bakırköy'deki hastaneye sevk edildi. Çocuğumu ameliyata aldılar ve ameliyat 4 buçuk saat sürdü. Bizim hiçbir bilgimiz yok. Biz buradan dışarıya çıkmadık. Ben bunun sonuna kadar arkasındayım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Biz kendi yağında kavrulan bir aileyiz. Kim yaptı bilmiyorum. Sosyal medyada, yok uyuşturucu partisiymiş yok bilmem neymiş. Benim kızımın çıkış saati belli, dişçide olduğu belli. Bizim adımızı bununla karalayamazlar" dedi.

"BENİM ÇOCUĞUMA İFTİRA ATILAMAZ"

"Ben bunun peşini bırakmayacağım" diyen anne Elmas, "Benim çocuğum canıyla uğraşırken onlar masasını nasıl çekebilirler. Benim çocuğum o masada var mıydı? Benim çocuğuma tuzak mı hazırladılar? Benim çocuğumu öldürmeye kastetmişler. Boynundan başlayıp diz kapağına kadar çocuğumu taramışlar. Benim çocuğum 19 yaşında. Ben bir anneyim. Türkiye benim sesimi duysun. Biz burada ailece perişan olduk. Bu olayda her şeyin açığa çıkmasını istiyorum. Kızımı buradan sedyeyle mi çıkaracağım yoksa ayakta mı çıkaracağım bilmiyorum. Günde 1 defa doktorundan bilgi alabiliyorum. Doktor da 'Buradan ayrılmayın her an hazırlıklı olun' diyor. Ben bir anneyim bunun arkasını bırakmıyorum. Büyüklerime yalvarıyorum. Her zaman televizyon izlerdim bugün de ben televizyona çıktım. Benim çocuğuma iftira atılamaz" ifadelerini kullandı.

Nazlı Elmas'ın kuzeni İsa Günaydın ise, "Bu şahıs suikast silahını nereden buluyor? Suikast silahı ne demek? Şakayla alakası yok bu direkt cinayet" dedi.