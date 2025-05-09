19 yıl hapisle aranıyordu: Firari şahıs Kütahya’da yakalandı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda ’Yağma’ suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, KOM Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, hakkında, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. (34) isimli şahıs, yapılan titiz çalışmalar ve takip neticesinde Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesinde yapılan operasyon sonucunda yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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