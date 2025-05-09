2 kadını öldürmekten 2 ayrı müebbet hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2 kadını öldürmekten hakkında 2 kez müebbet cezası verilen firari G.S. (53), polisin düzenlediği baskınla yakalandı.

2 kadını öldürmekten 2 ayrı müebbet hapis cezası bulunan firari yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 00:16

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Araştırmada 2019 yılında İzmir'in Çiğli ilçesinde öldürülen 2 kadın ile ilgili gerçekleştirilen yargılamada hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.S. (53) isimli firari, saklandığı adreste yakalandı. 

Cinayet zanlısı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne götürülen G.S., cezaevine gönderildi.


Etiketler: #müebbet #İzmir

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