2 kadını öldürmekten 2 ayrı müebbet hapis cezası bulunan firari yakalandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2 kadını öldürmekten hakkında 2 kez müebbet cezası verilen firari G.S. (53), polisin düzenlediği baskınla yakalandı.
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Araştırmada 2019 yılında İzmir'in Çiğli ilçesinde öldürülen 2 kadın ile ilgili gerçekleştirilen yargılamada hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.S. (53) isimli firari, saklandığı adreste yakalandı.
Cinayet zanlısı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne götürülen G.S., cezaevine gönderildi.
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