Erdoğan '200 liracık' demişti: 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu geçiş ücretleri belli oldu

26 Mart 2022 Cumartesi, 10:35

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı.

Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibarıyla sona erdi.

Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Hürriyet'in aktardığı habere göre, hem köprüyü hem de otoyolu tamamen kullanan otomobiller 272.50 lira ücret ödeyerek kesintisiz seyahat yapabilecek.

Malkara'dan giriş yapıp 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçen otomobiller 272.50 lira, minibüsler 366 lira, çekici TIR'lar 588 lira, 14 tekerli TIR'lar 683 lira, 16 tekerli TIR'lar 1181 lira, motosikletler ise 68 lira ücret ödeyecek.

ERDOĞAN '200 LİRACIK' DEMİŞTİ

18 Mart'ta yapılan açılış törenindeki konuşmasında köprüden geçiş ücretini de açıklayan Erdoğan, ilk hafta geçişlerin ücretsiz olacağını, "Ondan sonra 200 liracık" olacağını söylemişti.



