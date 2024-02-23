195 bin liralık poşet hırsızlığı... Adım adım izleyip gasp ettiler

Bağcılar’da bankadan 195 bin lira çeken bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada motosikletli iki şüpheli, para dolu poşeti alıp kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 09:42
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Güneşli Mahallesinde bir caddedebanka şubesinden çektiği 195 bin lirayı poşete koyan bir kişi bankadan ayrıldı. 4 şüpheli plakasız 2 motosikletle para çeken kişiyi takip etmeye başladı.

Kaldırımda yürüyen kişinin arkasından yaklaşan kasklı 2 şüpheli, para dolu poşeti alıp kaçtı. Yaşadığı şoku üzerinden atan mağdur, bağırarak çevredekilerden yardım istedi ardından da kapkaççıların peşinden koşmaya başladı. Caddeden ara sokağa giren kapkaççılar izlerini kaybettirdi.

‘’BAŞKA MOTOSİKLETLE TAKİP ETMEYE ÇALIŞMIŞ’’

Caddede esnaflık yapan Eyüp Bostan, "İkindi civarıydı. Bir abimiz bankadan para çekmiş. Parayı poşete koymuş, motorcular da takip etmiş. Adam farkında değil takip edildiğinin. Çantası alınıyor abi de son anda fark ediyor. Koşa koşa motosikletlilerin peşine gitmiş. Başka bir motosikletli arkadaş geliyor takip etmeye çalışmış ama iş işten geçmiş. İnşallah bulurlar. 200 bin lira deniliyor. " diye konuştu. 


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