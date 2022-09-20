1971 model otomobilden 'açılır tavan' hırsızlığı

20 Eylül 2022 Salı, 12:11

Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde oturan mobilyacı Ahmet Eren Ateş, tamir için aldığı, 1971 model Murat 131 marka otomobili binanın otoparkına park etti. Otomobilin açılır tavanı, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan bu anlarda şüphelilerin, otomobilin yanına gelip, tornavida ile açılır tavanı sökerek götürdüğü görüldü. Sabah hırsızlığı fark eden komşular ve Ateş, polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

'10 BİN LİRA ZARARIM VAR'

Ahmet Eren Ateş, sabah komşularının aramasıyla hırsızlıktan haberinin olduğunu belirterek, "Tornavida ile sökmüşler. Arabanın boyasına falan da zarar vermişler. Güvenlik kameralarında da belli oluyorlar. 2 kişi gelmişler. 13 dakika gibi bir süre uğraşmışlar. Söktükten sonra da koşarak geri kaçmışlar. Sabah 06.45'te olmuş olay. Şu an 10 bin liralık maddi zararım var. Çok zor şartlarda almıştım. Çalışıyorum zaten, yoktan var ettiğim bir araba. Çok zorluklarla bindik ama işte acıması olmayan insanlar, gelip söküyorlar" dedi.