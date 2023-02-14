198. saatte mucize: Enkazdan iki kişi sağ olarak çıkarıldı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 09:33

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 10:06

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 9. gününde de, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta depremin 198’inci saatinde enkazdaki iki kişiye daha sağ olarak ulaşıldı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sütçü İmam Mahallesi'ndeki Salman Zülkadiroğlu Bulvarı’nda yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar’a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar’a ulaştı.

Yaralı olarak çıkarılan kardeşlerin, ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.