198. saatte mucize: Enkazdan iki kişi sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş'taki arama kurtarma ekipleri, depremlerin üzerinden 198 saat geçmiş olmasına rağmen bugün 2 kardeşi enkazdan sağ olarak çıkardı.

AA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 09:33
198. saatte mucize: Enkazdan iki kişi sağ olarak çıkarıldı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 9. gününde de, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta depremin 198’inci saatinde enkazdaki iki kişiye daha sağ olarak ulaşıldı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sütçü İmam Mahallesi'ndeki Salman Zülkadiroğlu Bulvarı’nda yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar’a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar’a ulaştı.

Yaralı olarak çıkarılan kardeşlerin, ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.


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