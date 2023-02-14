Son dakika... Kahramanmaraş depremi: 9'uncu günde can kaybı maalesef artıyor (14 Şubat)
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde arama-kurtarma çalışmaları 9'uncu günde devam ediyor. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ı yerle bir eden ve toplamda 10 kentte ağır hasar yaratan 6 Şubat depremlerinde can kaybı 30 bini geçmiş durumda. Kayıplara ilişkin son açıklama dün yapıldı. 09.30 itibarıyla can kaybı 31 bin 643. Bölgeden gelen haberler maalesef sayının çok daha artacağına işaret ediyor.
Türkiye, 6 Şubat'ta sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Sabaha karşı 04.17 ve 13.24'te yaşanan iki büyük deprem 10 kentte ağır yıkım yarattı. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep depremin en fazla etkilediği kentler arasında başı çekiyor. Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis ve Osmaniye'de çok sayıda kaybımız var.
AFAD'ın dün saat 10.55 itibarıyla paylaştığı verilere göre, can kaybı 31 bin 643'e yükseldi.
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