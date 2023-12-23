2 aydır aranıyordu... Mardin'de yakalandı!

Kızıltepe'de 13 yıl 4 hapis cezası bulunan ve 2 aydır cezaevi firarisi konumunda bulunan uyuşturucu satıcısı 1 kişi, JASAT timleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 11:59
2 aydır aranıyordu... Mardin'de yakalandı!
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu satışı yapma suçlarından hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Kızıltepe JASAT timi tarafından adli işlemler sonrası Mardin Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


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